更佳的布林带是改进了波带算法的布林带。

1998 年 10 月号期刊中有 Dennis McNicholl 的文章“更佳的布林带”，作者在其中推荐一款经修改后提升的布林带:

- 中心线方程

- 用于计算波带的另一个方程。



这些波带称为 DEnvelope 所提议的改变更准确地跟踪价格并更快地响应波动性变化。

指标有两个输入参数:

Period - 计算周期

- 计算周期 Deviation - 偏差值