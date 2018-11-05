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Better_Bollinger_Band - MetaTrader 5脚本

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更佳的布林带是改进了波带算法的布林带。

1998 年 10 月号期刊中有 Dennis McNicholl 的文章“更佳的布林带”，作者在其中推荐一款经修改后提升的布林带:
- 中心线方程
- 用于计算波带的另一个方程。

这些波带称为 DEnvelope 所提议的改变更准确地跟踪价格并更快地响应波动性变化。

指标有两个输入参数:

  • Period - 计算周期
  • Deviation - 偏差值

计算:

Central = ((2.0-Alpha) * MT - UT) / (1.0-Alpha)
Top = Central + Deviation * DT2
Bottom[i] = Central[i]-Deviation * DT2

其中:

MT = Alpha * Median+(1.0-Alpha) * PrevMT
UT = Alpha * MT+(1.0-Alpha) * PrevUT
Median = (High+Low) / 2.0
DT2 = ((2.0-Alpha) * MT2-UT2) / (1.0-Alpha)
MT2 = Alpha * Abs(Median-Central) + (1.0-Alpha) * PrevMT2
UT2 = Alpha * MT2+(1.0-Alpha) * PrevUT2
Alpha = 2.0 / (1.0+Period)


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22078

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