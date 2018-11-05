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BBS_Histogram - MetaTrader 5脚本

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基于柱线的随机振荡器指标是 改编版的随机振荡器，并带有 K 和 D 差值的直方条。

该指标有九个可调参数:

  • %K period - 随机振荡器 K 线周期
  • %D period - 随机振荡器 D 线周期
  • Slowing - 慢速
  • %K method - 随机振荡器 K 线计算方法
  • %D method - 随机振荡器 D 线计算方法
  • Overbought - 超买等级
  • Oversold - 超卖等级
  • Show %K line - 显示 K 线 (Yes/No)
  • Show %D line - 显示 D 线 (Yes/No)

计算:

K = MA(FastK, Slowing, %K method)
D = MA(K, %D period, %D method)
H = K - D

其中:

FastK = 100.0 * mins/maxes
mins  = Close - minLow
maxes = maxHigh - minLow
minLow, maxHigh - %K 周期范围内的最低价和最高价
H - 直方条

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22077

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