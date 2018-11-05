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基于柱线的随机振荡器指标是 改编版的随机振荡器，并带有 K 和 D 差值的直方条。
该指标有九个可调参数:
- %K period - 随机振荡器 K 线周期
- %D period - 随机振荡器 D 线周期
- Slowing - 慢速
- %K method - 随机振荡器 K 线计算方法
- %D method - 随机振荡器 D 线计算方法
- Overbought - 超买等级
- Oversold - 超卖等级
- Show %K line - 显示 K 线 (Yes/No)
- Show %D line - 显示 D 线 (Yes/No)
计算:
K = MA(FastK, Slowing, %K method) D = MA(K, %D period, %D method) H = K - D
其中:
FastK = 100.0 * mins/maxes mins = Close - minLow maxes = maxHigh - minLow minLow, maxHigh - %K 周期范围内的最低价和最高价 H - 直方条
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22077
Better_Bollinger_Band
更佳的布林带指标Double_Smoothed_MACD_Stochastic
双重平滑的 MACD 随机指标
BBS
基于柱线的随机振荡器指标Exp_XDeMarker_Histogram_Vol
基于 XDeMarker_Histogram_Vol 指标信号的交易系统