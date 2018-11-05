基于柱线的随机振荡器指标是改编版的随机振荡器。

有七个可配置参数:

%K period - 随机振荡器 K 线周期

- 随机振荡器 K 线周期 %D period - 随机振荡器 D 线周期

- 随机振荡器 D 线周期 Slowing - 慢速

- 慢速 %K method - 随机振荡器 K 线计算方法

- 随机振荡器 K 线计算方法 %D method - 随机振荡器 D 线计算方法

- 随机振荡器 D 线计算方法 Overbought - 超买等级

- 超买等级 Oversold - 超卖等级