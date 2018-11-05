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基于柱线的随机振荡器指标是改编版的随机振荡器。
有七个可配置参数:
- %K period - 随机振荡器 K 线周期
- %D period - 随机振荡器 D 线周期
- Slowing - 慢速
- %K method - 随机振荡器 K 线计算方法
- %D method - 随机振荡器 D 线计算方法
- Overbought - 超买等级
- Oversold - 超卖等级
计算:
K = MA(FastK, Slowing, %K method) D = MA(K, %D period, %D method)
其中:
FastK = 100.0 * mins/maxes mins = Close - minLow maxes = maxHigh - minLow minLow, maxHigh - %K 周期范围内的最低价和最高价
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22076
BBS_Histogram
基于柱线并带直方图的随机振荡器指标Better_Bollinger_Band
更佳的布林带指标
Exp_XDeMarker_Histogram_Vol
基于 XDeMarker_Histogram_Vol 指标信号的交易系统资金-量表
该指标衡量图表上的资金。