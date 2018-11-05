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ASCV - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1307
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自 - Scriptor
mq5 代码作者 - barabashkakvn
该 EA 采用 BrainTrend1Sig 指标:
以下参数负责其设置定
- BrainTrend1: ATR 均化周期
- BrainTrend1: STO 均化周期
- BrainTrend1: STO 平滑类型，BrainTrend1: STO 价格类型
EA 在每次逐笔报价时尾随持仓（仅当启用尾随时，即如果 Trailing Stop 高于零）。 仅当出现新柱线时，才会检查指标的交易信号。 来自指标 #1 柱线上的信号被移除。 Reverse 允许您反转交易信号。
EURUSD,H1:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22052
XDeMarker_Histogram_Vol_Direct
XDeMarker_Histogram_Vol 指标利用直方图柱线上的彩色图标显示走势方向UniMagicNumber
该函数库能够接收与三个元素绑定的魔幻数字：品名、时间帧和前缀索引。
Hans_Indicator_x22_Cloud_Heo
扩展时区走廊指标含有十一条走廊，中间线和背景填充了颜色，其特点是走廊边界扩展的间距变化率XDeMarker_Histogram_Vol_HTF
XDeMarker_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项