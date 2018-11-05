思路来自 - Scriptor

mq5 代码作者 - barabashkakvn

该 EA 采用 BrainTrend1Sig 指标:





以下参数负责其设置定

BrainTrend1: ATR 均化周期

BrainTrend1: STO 均化周期

BrainTrend1: STO 平滑类型，BrainTrend1: STO 价格类型

EA 在每次逐笔报价时尾随持仓（仅当启用尾随时，即如果 Trailing Stop 高于零）。 仅当出现新柱线时，才会检查指标的交易信号。 来自指标 #1 柱线上的信号被移除。 Reverse 允许您反转交易信号。

EURUSD,H1:



