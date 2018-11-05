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EA

ASCV - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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思路来自 - Scriptor

mq5 代码作者 - barabashkakvn

该 EA 采用 BrainTrend1Sig 指标:

BrainTrend1Sig

以下参数负责其设置定

  • BrainTrend1: ATR 均化周期 
  • BrainTrend1: STO 均化周期 
  • BrainTrend1: STO 平滑类型，BrainTrend1: STO 价格类型

EA 在每次逐笔报价时尾随持仓（仅当启用尾随时，即如果 Trailing Stop 高于零）。 仅当出现新柱线时，才会检查指标的交易信号。 来自指标 #1 柱线上的信号被移除。 Reverse 允许您反转交易信号。

EURUSD,H1:

ASCV

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22052

XDeMarker_Histogram_Vol_Direct XDeMarker_Histogram_Vol_Direct

XDeMarker_Histogram_Vol 指标利用直方图柱线上的彩色图标显示走势方向

UniMagicNumber UniMagicNumber

该函数库能够接收与三个元素绑定的魔幻数字：品名、时间帧和前缀索引。

Hans_Indicator_x22_Cloud_Heo Hans_Indicator_x22_Cloud_Heo

扩展时区走廊指标含有十一条走廊，中间线和背景填充了颜色，其特点是走廊边界扩展的间距变化率

XDeMarker_Histogram_Vol_HTF XDeMarker_Histogram_Vol_HTF

XDeMarker_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项