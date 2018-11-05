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Hans_Indicator_x6 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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真实作者: Shimodax

扩展时区走廊指标 含有四条走廊 形成的走廊等于四个小时，而走廊扩展等于十六个小时。 

//+-----------------------------------------+
//|  指标输入参数                             |
//+-----------------------------------------+
input uint LocalTimeZone=0;         // 原始走廊计算的开始时间
input uint DestTimeZone=4;          // 走廊自柱线左侧的偏移
input uint PipsForEntry1=100;       // 扩展第一个形成的走廊边界，单位点数
input uint PipsForEntry2=200;       // 扩展第二个形成的走廊边界，单位点数
input uint PipsForEntry3=300;       // 扩展第三个形成的走廊边界，单位点数
input int  Shift=0;                 // 指标水平移位的柱线数

图例 1. Hans_Indicator_x6

图例 1. Hans_Indicator_x6

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22036

Hans_Indicator_x8 Hans_Indicator_x8

扩展时区走廊的指标含有五条走廊，所形成的走廊相当于四小时，而扩展走廊等于十六小时。

Hans_Indicator_Cloud Hans_Indicator_Cloud

扩展时区走廊指标，带有走廊中线，其背景填充了颜色

FT_CCI FT_CCI

基于 iCCI（商品通道指数，CCI）指标的智能交易系统。

TimeZonePivots TimeZonePivots

该通道由设置中指定的小时开盘价形成