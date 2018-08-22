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Индикаторы

TimeZonePivots - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2283
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: неизвестен

Канал, построенный на цене открытия зафиксированного в настройках часа.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input HOURS  StartH=ENUM_HOUR_0;                    // Старт расчёта канала (Часы)
input ENUM_MIDDLE_TYPE MiddleLine=MODE_PRICE_OPEN;  // линия канала 
input uint Offset=100;                              // ширина канала в пунктах
input int    Shift=0;                               // сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Рис.1. Индикатор TimeZonePivots

Рис.1. Индикатор TimeZonePivots

Hans_Indicator_x4 Hans_Indicator_x4

Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с двумя коридорами

Daydream Daydream

Анализ канала цен (iHighest, iLowest) за определённый промежуток баров.

JS MA SAR Trades JS MA SAR Trades

Советник на индикаторе ZigZag.

FT_CCI FT_CCI

Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI).