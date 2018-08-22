Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TimeZonePivots - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2283
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор: неизвестен
Канал, построенный на цене открытия зафиксированного в настройках часа.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; // Старт расчёта канала (Часы) input ENUM_MIDDLE_TYPE MiddleLine=MODE_PRICE_OPEN; // линия канала input uint Offset=100; // ширина канала в пунктах input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Рис.1. Индикатор TimeZonePivots
Hans_Indicator_x4
Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с двумя коридорамиDaydream
Анализ канала цен (iHighest, iLowest) за определённый промежуток баров.
JS MA SAR Trades
Советник на индикаторе ZigZag.FT_CCI
Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI).