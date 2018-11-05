代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

FT_CCI - MetaTrader 5EA

fortrader.ru | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
显示:
1305
等级:
(13)
已发布:
FT_CCI.mq5 (28.83 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路来自 - Yuri

mq5 代码作者 - barabashkakvn

EA 仅在出现新柱线时开/平仓。 持仓未设止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit），也没有持仓尾随。

开买单条件: CCI 指标超过 CCI 上边界。 开卖单条件: CCI 指标低于 CCI 下边界

在 M15 上的测试示例:

FT_CCI EURUSD

FT_CCI USDJPY

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22033

Hans_Indicator_x6 Hans_Indicator_x6

扩展时区走廊指标含有四条走廊

Hans_Indicator_x8 Hans_Indicator_x8

扩展时区走廊的指标含有五条走廊，所形成的走廊相当于四小时，而扩展走廊等于十六小时。

TimeZonePivots TimeZonePivots

该通道由设置中指定的小时开盘价形成

JS MA SAR Trades JS MA SAR Trades

基于之字折线的智能交易系统。