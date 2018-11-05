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FT_CCI - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1305
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自 - Yuri
mq5 代码作者 - barabashkakvn
EA 仅在出现新柱线时开/平仓。 持仓未设止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit），也没有持仓尾随。
开买单条件: CCI 指标超过 CCI 上边界。 开卖单条件: CCI 指标低于 CCI 下边界。
在 M15 上的测试示例:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22033
Hans_Indicator_x6
扩展时区走廊指标含有四条走廊Hans_Indicator_x8
扩展时区走廊的指标含有五条走廊，所形成的走廊相当于四小时，而扩展走廊等于十六小时。
TimeZonePivots
该通道由设置中指定的小时开盘价形成JS MA SAR Trades
基于之字折线的智能交易系统。