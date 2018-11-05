思路来自 - Yuri

mq5 代码作者 - barabashkakvn

EA 仅在出现新柱线时开/平仓。 持仓未设止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit），也没有持仓尾随。

开买单条件: CCI 指标超过 CCI 上边界。 开卖单条件: CCI 指标低于 CCI 下边界。

在 M15 上的测试示例:



