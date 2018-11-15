Ulcer 指数最初是用于寻找趋势的不同方法 (最初的计算方法 "... 是对价格中下跌时间长度和深度对比早期高价的度量 ...") 但是如果我们可以想象，计算也可以在相反方向上进行 (很适合于外汇交易，因为交易品种数值不可能为0 - 它肯定是其它的数值)，那么我们可以得到如下的内容:

另外，作为实验 (以及与最初计算方法的一点偏差) 选项，可以增加“反向“的 Ulcer 指数。计算的方向变为反向模式，尽管方向被反转，也不会有重绘的情况，可以用于任何其它”常规“指标。反转模式的结果很有趣（至少是这样），建议您做一些实验来看哪个版本更适合于您的交易风格。



