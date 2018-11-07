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Индикаторы

Corrected RSI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Индикатор RSI, который пытается определить периоды флета и тренда.

Также отображается значение обычного RSI (позволяет определить тренд), но основным является "скорректированное" значение. Используется просто: возможное изменение тренда при смене цвета. Для торговли по тренду рекомендуется использовать более длинные периоды.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22023

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