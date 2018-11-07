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Corrected RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор RSI, который пытается определить периоды флета и тренда.
Также отображается значение обычного RSI (позволяет определить тренд), но основным является "скорректированное" значение. Используется просто: возможное изменение тренда при смене цвета. Для торговли по тренду рекомендуется использовать более длинные периоды.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22023
Trix with LR signal
Индикатор Trix с сигналом линейной регрессииDual Ulcer index
Индикатор Dual Ulcer index
Corrected JMA
Индикатор Corrected JMACorrected T3
Индикатор Corrected T3