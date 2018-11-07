Индикатор RSI, который пытается определить периоды флета и тренда.

Также отображается значение обычного RSI (позволяет определить тренд), но основным является "скорректированное" значение. Используется просто: возможное изменение тренда при смене цвета. Для торговли по тренду рекомендуется использовать более длинные периоды.



