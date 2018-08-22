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Daydream - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2039
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Автор идеиScriptor

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn


Советник ищет минимальную и максимальную цену за Channel баров, начиная от бара #1. Если цена закрытия (Close) бара #0 меньше минимальной цены - открываем позицию BUY, если цена закрытия (Close) бара #0 больше максимальной цены - открываем SELL.

Тейк Профит (Virtual Take Profit) здесь виртуальный - позиции закрываются по рынку при достижении виртуального Тейк Профит.


Hans_Indicator Hans_Indicator

Индикатор расширяющихся коридоров временных зон

DeMarker_Histogram_Vol_HTF DeMarker_Histogram_Vol_HTF

Индикатор DeMarker_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Hans_Indicator_x4 Hans_Indicator_x4

Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с двумя коридорами

TimeZonePivots TimeZonePivots

Канал, построенный на цене открытия зафиксированного в настройках часа