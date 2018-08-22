Автор идеи: Scriptor

Автор MQL5-кода: barabashkakvn





Советник ищет минимальную и максимальную цену за Channel баров, начиная от бара #1. Если цена закрытия (Close) бара #0 меньше минимальной цены - открываем позицию BUY, если цена закрытия (Close) бара #0 больше максимальной цены - открываем SELL.

Тейк Профит (Virtual Take Profit) здесь виртуальный - позиции закрываются по рынку при достижении виртуального Тейк Профит.



