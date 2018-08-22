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Daydream - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2039
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
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Автор идеи: Scriptor
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Советник ищет минимальную и максимальную цену за Channel баров, начиная от бара #1. Если цена закрытия (Close) бара #0 меньше минимальной цены - открываем позицию BUY, если цена закрытия (Close) бара #0 больше максимальной цены - открываем SELL.
Тейк Профит (Virtual Take Profit) здесь виртуальный - позиции закрываются по рынку при достижении виртуального Тейк Профит.
Hans_Indicator
Индикатор расширяющихся коридоров временных зонDeMarker_Histogram_Vol_HTF
Индикатор DeMarker_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Hans_Indicator_x4
Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с двумя коридорамиTimeZonePivots
Канал, построенный на цене открытия зафиксированного в настройках часа