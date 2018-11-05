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TimeZonePivots - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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真实作者: 未知

该通道由设置中指定的小时开盘价形成。

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+
input HOURS  StartH=ENUM_HOUR_0;                    // 通道计算开始时间
input ENUM_MIDDLE_TYPE MiddleLine=MODE_PRICE_OPEN;  // 通道线
input uint Offset=100;                              // 通道宽度点数
input int    Shift=0;                               // 指标水平的位移柱线数

图例 1. TimeZonePivots

图例 1. TimeZonePivots

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22026

FT_CCI FT_CCI

基于 iCCI（商品通道指数，CCI）指标的智能交易系统。

Hans_Indicator_x6 Hans_Indicator_x6

扩展时区走廊指标含有四条走廊

JS MA SAR Trades JS MA SAR Trades

基于之字折线的智能交易系统。

Daydream Daydream

分析柱线特定时间段的价格通道（iHighest，iLowest）。