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真实作者: 未知
该通道由设置中指定的小时开盘价形成。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; // 通道计算开始时间 input ENUM_MIDDLE_TYPE MiddleLine=MODE_PRICE_OPEN; // 通道线 input uint Offset=100; // 通道宽度点数 input int Shift=0; // 指标水平的位移柱线数
图例 1. TimeZonePivots
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22026
FT_CCI
基于 iCCI（商品通道指数，CCI）指标的智能交易系统。Hans_Indicator_x6
扩展时区走廊指标含有四条走廊
JS MA SAR Trades
基于之字折线的智能交易系统。Daydream
分析柱线特定时间段的价格通道（iHighest，iLowest）。