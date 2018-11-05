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JS MA SAR Trades - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2841
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: JS_Sergey
MQL5 代码作者: barabashkakvn
应用了之字折线，抛物线 Sar 和两条移动平均线。
多头开仓信号
Zigzag Low 0 底部应高于 Zigzag Low 1 底部，快速均线 应高于 慢速均线，收盘价应超过 抛物线 Sar 指标：
多头平仓信号
这里不使用移动平均线。 Zigzag Low 0 底部应高于 Zigzag Low 1 底部，而 收盘价应低于 抛物线 Sar 指标：
空头开仓信号
Zigzag High 0 顶部应低于 Zigzag High 1 顶部，快速均线 应低于 慢速均线，收盘价应低于 抛物线 Sar 指标：
空头平仓信号
移动平均线不用于空头平仓信号。 Zigzag High 0 顶部应低于 Zigzag High 1 顶部，收盘价应低于 抛物线 Sar 指标：
如果我们仅需要依据特定工作时间间隔内的交易信号来开/平仓，请将 Use start and end hours 标志设置为“true”，同时使用 Start hour 和 End hour 参数设置工作时间间隔。
EURUSD M15
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22024
TimeZonePivots
该通道由设置中指定的小时开盘价形成FT_CCI
基于 iCCI（商品通道指数，CCI）指标的智能交易系统。
Daydream
分析柱线特定时间段的价格通道（iHighest，iLowest）。Hans_Indicator_x4
扩展时区走廊的指标含有两条走廊