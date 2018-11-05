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JS MA SAR Trades - MetaTrader 5EA

JS_Sergey | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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思路来自JS_Sergey

MQL5 代码作者: barabashkakvn

应用了之字折线，抛物线 Sar 和两条移动平均线。

多头开仓信号

Zigzag Low 0 底部应高于 Zigzag Low 1 底部，快速均线 应高于 慢速均线，收盘价应超过 抛物线 Sar 指标： 

JS MA SAR 交易买入信号

多头平仓信号

这里不使用移动平均线。 Zigzag Low 0 底部应高于 Zigzag Low 1 底部， 收盘价应低于 抛物线 Sar 指标： 

JS MA SAR 交易多头平仓信号


空头开仓信号

Zigzag High 0 顶部应低于 Zigzag High 1 顶部，快速均线 应低于 慢速均线，收盘价应低于 抛物线 Sar 指标：


空头平仓信号

移动平均线不用于空头平仓信号。 Zigzag High 0 顶部应低于 Zigzag High 1 顶部，收盘价应低于 抛物线 Sar 指标：


如果我们仅需要依据特定工作时间间隔内的交易信号来开/平仓，请将 Use start and end hours 标志设置为“true”，同时使用 Start hour 和 End hour 参数设置工作时间间隔。


EURUSD M15

JS MA SAR Trades


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22024

TimeZonePivots TimeZonePivots

该通道由设置中指定的小时开盘价形成

FT_CCI FT_CCI

基于 iCCI（商品通道指数，CCI）指标的智能交易系统。

Daydream Daydream

分析柱线特定时间段的价格通道（iHighest，iLowest）。

Hans_Indicator_x4 Hans_Indicator_x4

扩展时区走廊的指标含有两条走廊