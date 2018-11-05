JS MA SAR Trades

思路来自: JS_Sergey

MQL5 代码作者: barabashkakvn

应用了之字折线，抛物线 Sar 和两条移动平均线。

多头开仓信号

Zigzag Low 0 底部应高于 Zigzag Low 1 底部，快速均线 应高于 慢速均线，收盘价应超过 抛物线 Sar 指标：





多头平仓信号

这里不使用移动平均线。 Zigzag Low 0 底部应高于 Zigzag Low 1 底部，而 收盘价应低于 抛物线 Sar 指标：









空头开仓信号

Zigzag High 0 顶部应低于 Zigzag High 1 顶部，快速均线 应低于 慢速均线，收盘价应低于 抛物线 Sar 指标：





空头平仓信号

移动平均线不用于空头平仓信号。 Zigzag High 0 顶部应低于 Zigzag High 1 顶部，收盘价应低于 抛物线 Sar 指标：





如果我们仅需要依据特定工作时间间隔内的交易信号来开/平仓，请将 Use start and end hours 标志设置为“true”，同时使用 Start hour 和 End hour 参数设置工作时间间隔。





EURUSD M15







