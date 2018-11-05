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EA

MySystem - MetaTrader 5EA

Collector | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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思路来自Collector

MQL5 代码作者: barabashkakvn

EA 仅在出现新柱线时才起作用。 仅当市场没有 EA 所开仓位（搜索当前品种和当前独有 EA 标识符 - 魔幻数字），才会考虑来自 iBullsPower（多头推力）和 iBearsPower（空头推力）指标的交易信号。

两个指标仅有一个设置 - Bulls and Bears: averaging period。 交易信号形成算法: 数据来自两根柱线 - Bar current 和 Bar current+1 - 取自两个指标，且数值除以 2

   double prev = ((bears[1]+bulls[1])/2.0);
   double curr = ((bears[0]+bulls[0])/2.0);

如果前一根柱线上的平均值小于当前柱线上的平均值，则“买入”:

      if(prev<curr && curr<0)
        {
         //ClosePositions(POSITION_TYPE_SELL);
         double sl=(InpStopLoss==0)?0.0:m_symbol.Ask()-ExtStopLoss;
         if(sl>=m_symbol.Bid()) // 事件：该仓位尚未开单，且必须已经平仓
           {
            PrevBars=0;
            return;
           }
         double tp=(InpTakeProfit==0)?0.0:m_symbol.Ask()+ExtTakeProfit;
         OpenBuy(sl,tp);
         return;
        }

如果前一根柱线上的平均值超过当前柱线上的平均值，则“卖出”:

      if(prev>curr && curr>0)
        {
         //ClosePositions(POSITION_TYPE_BUY);
         double sl=(InpStopLoss==0)?0.0:m_symbol.Bid()+ExtStopLoss;
         if(sl<=m_symbol.Ask()) // 事件：该仓位尚未开单，且必须已经平仓
           {
            PrevBars=0;
            return;
           }
         double tp=(InpTakeProfit==0)?0.0:m_symbol.Bid()-ExtTakeProfit;
         OpenSell(sl,tp);
         return;
        }

EURUSD, M15:

MySystem

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22016

DeMarker_Histogram_Vol_HTF DeMarker_Histogram_Vol_HTF

DeMarker_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项

Hans_Indicator_x4 Hans_Indicator_x4

扩展时区走廊的指标含有两条走廊

XHullTrend_Digit XHullTrend_Digit

HullTrend 指标，Hull 移动平均线附加平滑，并将数值按输入变量中的固定位数舍入

Hans_Indicator Hans_Indicator

扩展时区走廊的指标