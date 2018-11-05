思路来自: Collector

MQL5 代码作者: barabashkakvn

EA 仅在出现新柱线时才起作用。 仅当市场没有 EA 所开仓位（搜索当前品种和当前独有 EA 标识符 - 魔幻数字），才会考虑来自 iBullsPower（多头推力）和 iBearsPower（空头推力）指标的交易信号。

两个指标仅有一个设置 - Bulls and Bears: averaging period。 交易信号形成算法: 数据来自两根柱线 - Bar current 和 Bar current+1 - 取自两个指标，且数值除以 2

double prev = ((bears[ 1 ]+bulls[ 1 ])/ 2.0 ); double curr = ((bears[ 0 ]+bulls[ 0 ])/ 2.0 );

如果前一根柱线上的平均值小于当前柱线上的平均值，则“买入”:

if (prev<curr && curr< 0 ) { double sl=(InpStopLoss== 0 )? 0.0 :m_symbol. Ask ()-ExtStopLoss; if (sl>=m_symbol. Bid ()) { PrevBars= 0 ; return ; } double tp=(InpTakeProfit== 0 )? 0.0 :m_symbol. Ask ()+ExtTakeProfit; OpenBuy(sl,tp); return ; }

如果前一根柱线上的平均值超过当前柱线上的平均值，则“卖出”:

if (prev>curr && curr> 0 ) { double sl=(InpStopLoss== 0 )? 0.0 :m_symbol. Bid ()+ExtStopLoss; if (sl<=m_symbol. Ask ()) { PrevBars= 0 ; return ; } double tp=(InpTakeProfit== 0 )? 0.0 :m_symbol. Bid ()-ExtTakeProfit; OpenSell(sl,tp); return ; }

EURUSD, M15:



