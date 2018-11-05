真实作者: SSL_NRTR

NRTR 类型的趋势指标，价格序列的最高价和最低价形成通道，通道进出则示意趋势。 除了通常的上涨（绿色 - 浅绿色）和下跌（红色 - 粉红色）标签外，它还有横盘信号（黄色）。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 有关类库的详细说明，请参见文章 不使用额外缓冲区计算中间平均价格序列。





图例 1. SSL_NRTR

