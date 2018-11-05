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真实作者: SSL_NRTR
NRTR 类型的趋势指标，价格序列的最高价和最低价形成通道，通道进出则示意趋势。 除了通常的上涨（绿色 - 浅绿色）和下跌（红色 - 粉红色）标签外，它还有横盘信号（黄色）。
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 有关类库的详细说明，请参见文章 不使用额外缓冲区计算中间平均价格序列。
图例 1. SSL_NRTR
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22000
TP SL 尾随
止损和止盈初始设定。 尾随。XDeMarker_Histogram_Vol
DeMarker_Histogram_Vol 指标，结果直方图进行了附加均化
Exp_TrendManager_Tm_Plus
基于 TrendManager 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间Iin_MA_Signal_Candle
Iin_MA_Signal 指标利用蜡烛颜色示意当前趋势