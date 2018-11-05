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SSL_NRTR - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
SSL_NRTR.mq5 (15.04 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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真实作者: SSL_NRTR

NRTR 类型的趋势指标，价格序列的最高价和最低价形成通道，通道进出则示意趋势。 除了通常的上涨（绿色 - 浅绿色）和下跌（红色 - 粉红色）标签外，它还有横盘信号（黄色）。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 有关类库的详细说明，请参见文章 不使用额外缓冲区计算中间平均价格序列

图例 1. SSL_NRTR

图例 1. SSL_NRTR

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22000

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