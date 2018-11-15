有很多方法使一些指标变得更具适应性，而不是计算固定的周期数，

其中一个较少人知道的方法是使用规范化的 ATR (平均真实范围) 来使得计算具有适应性。并且因为 EMA (指数移动平均) 是一个很好的适应性计算候选者 (它在计算中支持分数周期数), 这个 EMA 使用 ATR 来做适应性的 EMA 计算，并且它也已经是一个独立的多时段指标。



在这个版本中，已经支持了 MetaTrader 5 所支持的所有可用时段，而且它还有三个“特殊的”时段: