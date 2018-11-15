请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
PGO (非常好振荡指标，Pretty Good Oscillator) 是一个非常古老的指标。
这个版本加上了功能，可以使用 Timm Morris MA 来平滑 PGO 数值 (这可以过滤掉一些错误信号)。这个指标的用法还是和通常一样: 检查零线交叉可以取得长线趋势的改变，而斜率的变化用于取得短线趋势方向的改变。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21989
Trading the trend
Trading the trendTrading the trend - 柱形图
Trading the trend - 柱形图
Choppy market index - smoothed
Choppy market index - smoothedChoppy market index
Choppy market index