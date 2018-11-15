PGO (非常好振荡指标，Pretty Good Oscillator) 是一个非常古老的指标。

这个版本加上了功能，可以使用 Timm Morris MA 来平滑 PGO 数值 (这可以过滤掉一些错误信号)。这个指标的用法还是和通常一样: 检查零线交叉可以取得长线趋势的改变，而斜率的变化用于取得短线趋势方向的改变。



