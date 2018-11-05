此 EA 是第一个 突破前根蜡烛 版本的进一步开发

添加了参数

Start time (hour) - 操作开始钟点

Start time (minute) - 操作开始分钟

End time (hour) - 操作结束时间

End time (hour) - 操作结束分钟

此外，在每次逐笔报价时会启用尾随。





EA 等待 1 分钟至 1 个月的任意时间帧中的突破。 在指定的时间帧 Breakdown previous candle 检查 #1 柱线是否被突破。 也可以启用两个过滤器 - 移动平均线。

注意！ 若要令滤波器工作，均化周期 Fast: av. period 和 Slow: av. period 必须高于零值。

在 EA 中，执行尾随会（首次修改位于止损价位）将止损移至盈亏平衡处。

开仓量大小既可以是永久性的（Lots 高于零且 Risk 等于零），也可以按每笔交易的风险百分比动态计算（Risk 高于零且 Lots 等于零）。

注意！ 在任何情况下都不允许: “Lots”和“Risk”两者均高于零;

“Lots”和“Risk”两者均等于零。

一旦达到目标利润 Close all positions when profit is achieved，所有持仓将被平仓。 EA 确保在指定的时间帧 Previous Candle Breakdown 内每个方向上不超过一笔持仓。

图例 1. 当前时间帧: M15, 突破设置为 H4





输入