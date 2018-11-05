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此 EA 是第一个 突破前根蜡烛 版本的进一步开发
添加了参数
- Start time (hour) - 操作开始钟点
- Start time (minute) - 操作开始分钟
- End time (hour) - 操作结束时间
- End time (hour) - 操作结束分钟
此外，在每次逐笔报价时会启用尾随。
EA 等待 1 分钟至 1 个月的任意时间帧中的突破。 在指定的时间帧 Breakdown previous candle 检查 #1 柱线是否被突破。 也可以启用两个过滤器 - 移动平均线。
注意！ 若要令滤波器工作，均化周期 Fast: av. period 和 Slow: av. period 必须高于零值。
在 EA 中，执行尾随会（首次修改位于止损价位）将止损移至盈亏平衡处。
开仓量大小既可以是永久性的（Lots 高于零且 Risk 等于零），也可以按每笔交易的风险百分比动态计算（Risk 高于零且 Lots 等于零）。
注意！ 在任何情况下都不允许:
- “Lots”和“Risk”两者均高于零;
- “Lots”和“Risk”两者均等于零。
一旦达到目标利润 Close all positions when profit is achieved，所有持仓将被平仓。 EA 确保在指定的时间帧 Previous Candle Breakdown 内每个方向上不超过一笔持仓。
图例 1. 当前时间帧: M15, 突破设置为 H4
输入
- Previous Candle Breakdown - 烛条的突破时间帧;
- Indent from High or Low - 从突破烛条的最高点和最低点的缩进;
- Fast: av. period - “快速”移动平均线：平均周期; 如果设置为零，则不使用“快速”和“慢速”指标过滤器;
- Fast: horizontal shift - “快速”移动平均线：指标的水平位移;
- Fast: type of price - “快速”移动平均线：计算指标的价格类型;
- Slow: av. period - “慢速”移动平均线：平均周期; 如果设置为零，则不使用“快速”和“慢速”指标过滤器;
- Slow: horizontal shift - “慢速”移动平均线：指标的水平位移;
- Slow: type of price - “慢速”移动平均线：计算指标的价格类型;
- Fast and Slow: smoothing type - 均化类型 ("快速" 和 "慢速" 共用);
- Stop Loss - 止损;
- Take Profit - 止盈;
- Trailing Stop - 尾随 (首次操作会将止损移至盈亏平衡处);
- Trailing Step - 尾随步幅;
- Lots - 永久手数 (Risk 必须置为零);
- Risk - 按每笔交易的风险百分比动态计算手数 (Lots 必须置为零);
- Maximum number of positions in one direction;
- Close all positions when profit is achieved.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21983
Iin_MA_Signal_Candle
Iin_MA_Signal 指标利用蜡烛颜色示意当前趋势Exp_TrendManager_Tm_Plus
基于 TrendManager 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间
Iin_MA_Signal_NRTR_HTF
Iin_MA_Signal_NRTR 指标，输入参数中有时间帧选项Exp_XCCI_Histogram_Vol_Direct
基于 XCCI_Histogram_Vol_Direct 指标信号的交易系统