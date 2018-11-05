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基础 CCI RSI - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2206
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Inovance
MQL5 代码作者: barabashkakvn
当出现新柱线时，EA 会检查交易信号:
- 买入:
- RSI > RSI 向上等级
- CCI > CCI 向上等级
- 卖出:
- RSI < RSI 向下等级
- CCI < CCI 向下等级
如果两个信号（来自 RSI 和 CCI）都为“true”，则认为信号存在，并以 Lots 手数开单。 将相应的 Stop Loss, Take Profit 和 Trailing Stop 参数置为“0.0”则禁用。
EURUSD, M15. 测试结果（优化区间 2018.05 到 2018.08 - 这部分优化已标记在图例中）
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21976
Exp_XRSI_Histogram_Vol_Direct
基于 XRSI_Histogram_Vol_Direct 指标信号的交易系统Exp_XCCI_Histogram_Vol_Direct
基于 XCCI_Histogram_Vol_Direct 指标信号的交易系统
AMA 交易员
基于 iAMA（自适应移动平均线，AMA）和 iRSI（相对强弱指数，RSI）指标的交易策略。 应用马丁格尔（逆势翻倍加仓）。Iin_MA_Signal_NRTR
NRTR 形式的 Iin_MA_Signal 指标