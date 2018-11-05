基础 CCI RSI

思路来自: Inovance

MQL5 代码作者: barabashkakvn

当出现新柱线时，EA 会检查交易信号:

买入:

RSI > RSI 向上等级



CCI > CCI 向上等级

卖出:

RSI < RSI 向下等级



CCI < CCI 向下等级

如果两个信号（来自 RSI 和 CCI）都为“true”，则认为信号存在，并以 Lots 手数开单。 将相应的 Stop Loss, Take Profit 和 Trailing Stop 参数置为“0.0”则禁用。

EURUSD, M15. 测试结果（优化区间 2018.05 到 2018.08 - 这部分优化已标记在图例中）



