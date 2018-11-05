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基础 CCI RSI - MetaTrader 5EA

Inovance | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
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4.8 (180)
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思路来自Inovance

MQL5 代码作者: barabashkakvn

当出现新柱线时，EA 会检查交易信号:

  • 买入: 
    • RSI > RSI 向上等级
    • CCI > CCI 向上等级
  • 卖出: 
    • RSI < RSI 向下等级
    • CCI < CCI 向下等级

如果两个信号（来自 RSI 和 CCI）都为“true”，则认为信号存在，并以 Lots 手数开单。 将相应的 Stop Loss, Take ProfitTrailing Stop 参数置为“0.0”则禁用。

EURUSD, M15. 测试结果（优化区间 2018.05 到 2018.08 - 这部分优化已标记在图例中）

基础 CCI RSI

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21976

Exp_XRSI_Histogram_Vol_Direct Exp_XRSI_Histogram_Vol_Direct

基于 XRSI_Histogram_Vol_Direct 指标信号的交易系统

Exp_XCCI_Histogram_Vol_Direct Exp_XCCI_Histogram_Vol_Direct

基于 XCCI_Histogram_Vol_Direct 指标信号的交易系统

AMA 交易员 AMA 交易员

基于 iAMA（自适应移动平均线，AMA）和 iRSI（相对强弱指数，RSI）指标的交易策略。 应用马丁格尔（逆势翻倍加仓）。

Iin_MA_Signal_NRTR Iin_MA_Signal_NRTR

NRTR 形式的 Iin_MA_Signal 指标