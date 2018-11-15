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这个指标把几个指标组合成为一个
指标的趋势 (以及颜色) 是基于 DEMA (双重指数移动平均) 的斜率的, 但是显示的值是使用了最高价和最低价以及选择的平均类型（4种可用类型之一：SMA, EMA, SMMA 或者 LWMA). 通过这种方式您可以检测 DEMA 的方向（用于趋势）以及平均值用于潜在的包络线通道的最高价/最低价以及价格的入场状态。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21974
Choppy market index
Choppy market indexChoppy market index - smoothed
Choppy market index - smoothed
趋势包络线 - 抛物线加权 - 柱形图
简要描述趋势包络线 - 抛物线加权 MA
趋势包络线 - 抛物线加权 MA