资金流指数 (MFI) 指标指示了资金对资产的投资和收回频率。

这个指标的构建和解释与相对强弱指数（RSI）类似，唯一的区别是交易量对MFI很重要。

当分析资金流指数的时候，需要考虑到以下要点:

指标与价格变化的背离。如果价格上升而MFI下降 (或者情况相反), 就有很大可能性会有价格的反转。

资金流指数的值，如果超过80或者低于20，信号对应着市场潜在的顶部或者底部。