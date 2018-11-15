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平滑的 MFI - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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资金流指数 (MFI) 指标指示了资金对资产的投资和收回频率。

这个指标的构建和解释与相对强弱指数（RSI）类似，唯一的区别是交易量对MFI很重要。

当分析资金流指数的时候，需要考虑到以下要点:

  • 指标与价格变化的背离。如果价格上升而MFI下降 (或者情况相反), 就有很大可能性会有价格的反转。
  • 资金流指数的值，如果超过80或者低于20，信号对应着市场潜在的顶部或者底部。

这个版本加入了额外的JMA平滑处理，以便能够有助于评估趋势的变化。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21966

趋势包络线 - 抛物线加权 MA 趋势包络线 - 抛物线加权 MA

趋势包络线 - 抛物线加权 MA

趋势包络线 - 抛物线加权 - 柱形图 趋势包络线 - 抛物线加权 - 柱形图

简要描述

平滑 ATR 趋势包络线的平均 平滑 ATR 趋势包络线的平均

平滑 ATR 趋势包络线的平均

Volty 通道止损 - 平滑 ATR Volty 通道止损 - 平滑 ATR

Volty 通道止损 - 平滑 ATR