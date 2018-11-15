ATR (平均真实范围) 是真实范围的平均计算。使用的平均是简单移动平均，这也就意味着通常与简单移动平均关联的优点和缺点也存在于ATR中。

这里是一个替代简单移动平均部分的版本，在ATR计算中使用的是JMA平滑，这使ATR更加平滑，而且对快速市场变化反应更快。