代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

平滑 ATR - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 代码 95 主题 35864 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1740
等级:
(18)
已发布:
Smooth ATR.mq5 (10.58 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

ATR (平均真实范围) 是真实范围的平均计算。使用的平均是简单移动平均，这也就意味着通常与简单移动平均关联的优点和缺点也存在于ATR中。

这里是一个替代简单移动平均部分的版本，在ATR计算中使用的是JMA平滑，这使ATR更加平滑，而且对快速市场变化反应更快。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21958

Keltner 通道 - 平滑 ATR Keltner 通道 - 平滑 ATR

Keltner 通道 - 平滑 ATR

Volty 通道止损 - 平滑 ATR Volty 通道止损 - 平滑 ATR

Volty 通道止损 - 平滑 ATR

趋势线与水平线交叉通知 EA 趋势线与水平线交叉通知 EA

画出您自己的水平线和趋势线，当价格与它们交叉时通知您。

Yang Zhang 扩展的 Garman Klass Volatility Yang Zhang 扩展的 Garman Klass Volatility

Yang Zhang 扩展的 Garman Klass Volatility