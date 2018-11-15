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ATR (平均真实范围) 是真实范围的平均计算。使用的平均是简单移动平均，这也就意味着通常与简单移动平均关联的优点和缺点也存在于ATR中。
这里是一个替代简单移动平均部分的版本，在ATR计算中使用的是JMA平滑，这使ATR更加平滑，而且对快速市场变化反应更快。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21958
Keltner 通道 - 平滑 ATR
Keltner 通道 - 平滑 ATRVolty 通道止损 - 平滑 ATR
Volty 通道止损 - 平滑 ATR
趋势线与水平线交叉通知 EA
画出您自己的水平线和趋势线，当价格与它们交叉时通知您。Yang Zhang 扩展的 Garman Klass Volatility
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