交易系统基于 XRSI_Histogram_Vol 指标信号。 当柱线收盘时时，如果突破超出/超卖等级，则形成信号。 由于有两个等级，每个等级都有自己的突破位置、魔幻数字和大小:

input uint Magic1= 555 ; input uint Magic2= 777 ; input double MM1= 0.1 ; input double MM2= 0.2 ;

为令生成的 EA 正常运行，编译的 XRSI_Histogram_Vol.ex5 指标文件应放在 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

下示的测试采用智能交易系统的默认输入参数。 测试期间没有使用止损和止盈。





图例 1. 图表上的交易示例

2017 全年 USDJPY H4 的测试结果：

图例 2. 测试结果图表