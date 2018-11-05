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Exp_XRSI_Histogram_Vol - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
交易系统基于 XRSI_Histogram_Vol 指标信号。 当柱线收盘时时，如果突破超出/超卖等级，则形成信号。 由于有两个等级，每个等级都有自己的突破位置、魔幻数字和大小:
input uint Magic1=555; //正常信号的订单魔幻数字 input uint Magic2=777; //强烈信号的订单魔幻数字 input double MM1=0.1; //交易可用的存款份额（正常信号） input double MM2=0.2; //交易可用的存款份额（强烈信号）
为令生成的 EA 正常运行，编译的 XRSI_Histogram_Vol.ex5 指标文件应放在 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
下示的测试采用智能交易系统的默认输入参数。 测试期间没有使用止损和止盈。
图例 1. 图表上的交易示例
2017 全年 USDJPY H4 的测试结果：
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21953
XCCI_Candle_Vol_Zer
XCCI_Candle_Vol 指标利用颜色标签和音频信号示意蜡烛突破指标零轴XRSI_Candle_Vol_Zer
XRSI_Candle_Vol 指标利用颜色标签和音频信号示意蜡烛突破指标零轴
Exp_XCCI_Histogram_Vol
交易系统基于 XCCI_Histogram_Vol 指标信号Cronex DeMarker
利用 MovingAverages.mqh 进行 iDeMarker（DeMarker，DeM）指标均化