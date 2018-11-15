在组成 Wilder 方向移动指数（DMI）的一组指标中，是正向方向移动指标 (+DI) 和负向方向移动指标 (-DI). 它们是更广为人知的平均方向性指数（ADX）指标的基础。而 ADX 提供了价格移动强弱的信息，而不是它的方向的信息，+DI 和 -DI 是价格在一定时间段内正方向或者负方向移动的信息。

Wilder 在他1978年的书，New Concepts In Technical Trading Systems（技术交易系统的新概念）中提供了这个功能的完整信息，并且创建了所有的构成方向性移动指数的组件。一般来说，DMI的正向和负向组件致力于当前柱的交易范围超出前一柱范围之外的部分，如果它更高，就认为它是正向的 (+)，而如果它更低，就标记为负向 (-). 这些数值除以真实范围，并在一定时间内做平均，通常是14个周期。+DI 比 -DI 向更高方向移动表示价格是正方向或者是向上的超过负方向或者价格向下的方向，相反，当 +DI 下跌到低于 -DI, 就表示价格因为卖方压力或则缺乏上涨动力而下跌。当线形交叉的时候表示趋势的方向有变化的可能。