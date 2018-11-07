Скользящая средняя, использующая медианную цену вместо обычной цены.

В индикаторе доступны следующие методы усреднения:

простая скользящая средняя

экспоненциальная скользящая средняя

сглаженная скользящая средняя

линейно взвешенная скользящая средняя

Дополнительную информацию о расчете медианной цены можно найти здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Медиана_(статистика)







