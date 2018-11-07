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Average of median - индикатор для MetaTrader 5
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Скользящая средняя, использующая медианную цену вместо обычной цены.
В индикаторе доступны следующие методы усреднения:
- простая скользящая средняя
- экспоненциальная скользящая средняя
- сглаженная скользящая средняя
- линейно взвешенная скользящая средняя
Дополнительную информацию о расчете медианной цены можно найти здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Медиана_(статистика)
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21906
Average penetration bars
Индикатор Average Penetration, бары.Wilders DMI - averages
Wilders DMI - averages
Average penetration histogram
Average penetration histogramAverage penetration
Average penetration