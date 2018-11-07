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Индикаторы

Average of median - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1332
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Скользящая средняя, использующая медианную цену вместо обычной цены.

В индикаторе доступны следующие методы усреднения:

  • простая скользящая средняя
  • экспоненциальная скользящая средняя
  • сглаженная скользящая средняя
  • линейно взвешенная скользящая средняя

Дополнительную информацию о расчете медианной цены можно найти здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Медиана_(статистика)



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21906

Average penetration bars Average penetration bars

Индикатор Average Penetration, бары.

Wilders DMI - averages Wilders DMI - averages

Wilders DMI - averages

Average penetration histogram Average penetration histogram

Average penetration histogram

Average penetration Average penetration

Average penetration