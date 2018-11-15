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平均渗透柱 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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这个指标是由 Markos Katsanos 在 2018 年6月刊的“股票和商品的技术分析”杂志的文章中提出的，

在渗透标准中还有其它选择（最初只使用了收盘价，在这个版本中您也可以选择最高价/最低价）。另外，也不是只能使用简单移动平均了，可以使用四种平均类型:

  • 简单移动平均
  • 指数移动平均
  • 平滑的移动平均
  • 线性加权移动平均

最终还有一点：找到想法这样计算趋势的人是一位自称“Vonasi”的网友，我喜欢这个想法 (它 不是显示了常规的“大于”或者“小于”趋势），也在这个指标中使用了它（作为一个选项，这个指标既可以用“传统”方式计算趋势，也可以用自定义的方式)，另外，不论指标名字是怎样的，您可以选择显示彩色柱形以及彩色烛形。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21924

Wilders DMI - 平均 Wilders DMI - 平均

Wilders DMI - 平均

Logarithmic Garman Klass 波动性 Logarithmic Garman Klass 波动性

Logarithmic Garman Klass 波动性

中间值的平均 中间值的平均

价格中值的平均

平均渗透柱形图 平均渗透柱形图

平均渗透柱形图