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Индикаторы

Average penetration histogram - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Индикатор был описан Маркосом Катсаносом в статье, опубликованной в журнале "Technical analysis of Stocks and Commodities" в июне 2018 года.

Дополнительно добавлен выбор критерия прорыва (в оригинале использовалась только цена закрытия, в этой версии также доступны максимум и минимум). Кроме того, вместо использования только простой скользящей средней для усреднения, можно выбрать один из четырех типов усреднения:

  • Простое скользящее среднее
  • Экспоненциальное скользящее среднее
  • Сглаженное скользящее среднее
  • Линейно взвешенное скользящее среднее

Здесь реализована идея расчета гистограммы, которая исходит от пользователя Vonasi. Мне понравилась идея (это не привычная гистограмма "больше, чем" или "меньше, чем"), и я использовал ее в этом индикаторе (в качестве опции, поэтому этот индикатор также может рассчитывать классическую гистограмму).



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21905

Average of median Average of median

Скользящая средняя медианной цены

Average penetration bars Average penetration bars

Индикатор Average Penetration, бары.

Average penetration Average penetration

Average penetration

Deviation scaled MA MACD Deviation scaled MA MACD

Deviation scaled MA MACD