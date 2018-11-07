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Average penetration histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор был описан Маркосом Катсаносом в статье, опубликованной в журнале "Technical analysis of Stocks and Commodities" в июне 2018 года.
Дополнительно добавлен выбор критерия прорыва (в оригинале использовалась только цена закрытия, в этой версии также доступны максимум и минимум). Кроме того, вместо использования только простой скользящей средней для усреднения, можно выбрать один из четырех типов усреднения:
- Простое скользящее среднее
- Экспоненциальное скользящее среднее
- Сглаженное скользящее среднее
- Линейно взвешенное скользящее среднее
Здесь реализована идея расчета гистограммы, которая исходит от пользователя Vonasi. Мне понравилась идея (это не привычная гистограмма "больше, чем" или "меньше, чем"), и я использовал ее в этом индикаторе (в качестве опции, поэтому этот индикатор также может рассчитывать классическую гистограмму).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21905
Скользящая средняя медианной ценыAverage penetration bars
Индикатор Average Penetration, бары.
Average penetrationDeviation scaled MA MACD
Deviation scaled MA MACD