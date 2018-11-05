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Iin_MA_Signal_Alert - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
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真实作者: Iin Zulkarnainn

Iin_MA_Signal 信号量指标具有警报、电子邮件和推送通知功能。

已对指标代码进行了以下修改，以便实施警报、电子邮件和推送通知:

  1. 引入了新的输入参数
    input uint NumberofBar=1;//信号采集的柱线编号
input bool SoundON=true; //启用报警
input uint NumberofAlerts=2;//报警次数
input bool EMailON=false; //启用信号邮件
input bool PushON=false; //启用发送信号至移动设备
  2. 在指标代码的末尾添加了三个新函数：BuySignal()，SellSignal() 和 GetStringTimeframe()
    //+------------------------------------------------------------------+
//| 买入信号函数                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuySignal(string SignalSirname,      // 电子邮件和推送消息的指标名称文本
               double &BuyArrow[],        // 指标当中买入信号的缓存区
               const int Rates_total,     // 目前柱线编号
               const int Prev_calculated, // 上一次逐笔报价上的柱线编号
               const double &Close[],     // 收盘价
               const int &Spread[])       // 点差
  {
//---
   static uint counter=0;
   if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

   bool BuySignal=false;
   bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(BuyArrow);
   int index;
   if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
   else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
   if(NormalizeDouble(BuyArrow[index],_Digits) && BuyArrow[index]!=EMPTY_VALUE) BuySignal=true;
   if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts)
     {
      counter++;
      MqlDateTime tm;
      TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
      string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      double Ask=Close[index];
      double Bid=Close[index];
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      Bid+=Spread[index];
      string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
      string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
      string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
      if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
      if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
      if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
     }

//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 卖出信号函数                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellSignal(string SignalSirname,      // 电子邮件和推送消息的指标名称文本
                double &SellArrow[],       // 指标当中卖出信号的缓存区
                const int Rates_total,     // 目前柱线编号
                const int Prev_calculated, // 上一次逐笔报价上的柱线编号
                const double &Close[],     // 收盘价
                const int &Spread[])       // 点差
  {
//---
   static uint counter=0;
   if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

   bool SellSignal=false;
   bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(SellArrow);
   int index;
   if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
   else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
   if(NormalizeDouble(SellArrow[index],_Digits) && SellArrow[index]!=EMPTY_VALUE) SellSignal=true;
   if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts)
     {
      counter++;
      MqlDateTime tm;
      TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
      string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      double Ask=Close[index];
      double Bid=Close[index];
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      Bid+=Spread[index];
      string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
      string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
      string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
      if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
      if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
      if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  获取时间帧的字符串                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
  {
//----
   return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1));
//----
  }
  3. 在 OnCalculate() 模块中的指标计算循环之后，添加了一对 BuySignal() 和 SellSignal() 函数的调用 
    //---     
   BuySignal("Iin_MA_Signal_Alert",BuyBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
   SellSignal("Iin_MA_Signal_Alert",SellBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
//---

其中 BuyBuffer 和 SellBuffer 用于存储买入和卖出信号的指标缓冲区名称。 指标缓冲区中的空值必须设置为零或 EMPTY_VALUE。

假设在指标代码的 OnCalculate() 模块中仅调用 BuySignal() 和 SellSignal() 函数一次。

图例 1. 图表上的 Iin_MA_Signal_Alert

图例 1. 图表上的 Iin_MA_Signal_Alert


图例 2. Iin_MA_Signal_Alert. 生成警报

图例 2. Iin_MA_Signal_Alert. 生成警报

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21911

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