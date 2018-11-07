Индикатор был описан Маркосом Катсаносом в статье, опубликованной в журнале "Technical analysis of Stocks and Commodities" в июне 2018 года.

Дополнительно добавлен выбор критерия прорыва (в оригинале использовалась только цена закрытия, в этой версии также доступны максимум и минимум). Кроме того, вместо использования только простой скользящей средней для усреднения, можно выбрать один из четырех типов усреднения:

Простое скользящее среднее

Экспоненциальное скользящее среднее

Сглаженное скользящее среднее

Линейно взвешенное скользящее среднее



