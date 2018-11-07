CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Average penetration - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1444
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор был описан Маркосом Катсаносом в статье, опубликованной в журнале "Technical analysis of Stocks and Commodities" в июне 2018 года.

Дополнительно добавлен выбор критерия прорыва (в оригинале использовалась только цена закрытия, в этой версии также доступны максимум и минимум). Кроме того, вместо использования только простой скользящей средней для усреднения, можно выбрать один из четырех типов усреднения:

  • Простое скользящее среднее
  • Экспоненциальное скользящее среднее
  • Сглаженное скользящее среднее
  • Линейно взвешенное скользящее среднее


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21904

Average penetration histogram Average penetration histogram

Average penetration histogram

Average of median Average of median

Скользящая средняя медианной цены

Deviation scaled MA MACD Deviation scaled MA MACD

Deviation scaled MA MACD

Deviation scaled MA crosses Deviation scaled MA crosses

Deviation scaled MA crosses