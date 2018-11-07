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Deviation scaled MA MACD - индикатор для MetaTrader 5
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Скользящая средняя по масштабу отклонения была описана в статье "The Deviation-Scaled Moving Average", опубликованной в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities в июле 2018 г.
Фактически индикатор является экспоненциальной скользящей средней, в которую добавлена адаптивность через масштабирование отклонения по Элерсу), поэтому следующий логичный шаг - создать на ее основе MACD. Этот индикатор представляет собой MACD по скользящей DSMA. Рекомендуется протестировать индикатор (странные результаты могут появляться при установки коротких периодов для быстрого и медленного периода DSMA, поэтому в MACD используется описанное в статье решение: пересечение DSMA с периодами 40 и 100, что формирует данный индикатор MACD)
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21901
Average penetrationAverage penetration histogram
Average penetration histogram
Deviation scaled MA crossesDeviation scaled MA
Deviation scaled MA