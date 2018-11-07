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Индикаторы

Deviation scaled MA MACD - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Скользящая средняя по масштабу отклонения была описана в статье "The Deviation-Scaled Moving Average", опубликованной в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities в июле 2018 г.

Фактически индикатор является экспоненциальной скользящей средней, в которую добавлена адаптивность через масштабирование отклонения по Элерсу), поэтому следующий логичный шаг - создать на ее основе MACD. Этот индикатор представляет собой MACD по скользящей DSMA. Рекомендуется протестировать индикатор (странные результаты могут появляться при установки коротких периодов для быстрого и медленного периода DSMA, поэтому в MACD используется описанное в статье решение: пересечение DSMA с периодами 40 и 100, что формирует данный индикатор MACD)



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21901

Average penetration Average penetration

Average penetration

Average penetration histogram Average penetration histogram

Average penetration histogram

Deviation scaled MA crosses Deviation scaled MA crosses

Deviation scaled MA crosses

Deviation scaled MA Deviation scaled MA

Deviation scaled MA