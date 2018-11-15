有很多方法可以把指标变得更具适应性，而不是使用固定周期数来计算。

其中一个较少人知道的方法是使用规范化的 ATR (平均真实范围) 来使得计算具有适应性。并且因为 EMA (指数移动平均)是进行适应性计算很好的候选者(它允许使用分数周期数来计算, 这里就是使用了ATR 进行适应性 EMA 计算的指标。

备注：作为比较 EMA 适应性计算做了哪些事，这里是 ATR 适应性 EMA (彩色线) 和常规 EMA (灰色线), 它们使用了相同的参数。很明显，适应性指标在波动较大的时候要”更快“，而使用这种方法可以使得任意指标都具有适应性： 当我们需要时能够快速反应，在市场慢下来时指标也变得”慢“下来。





