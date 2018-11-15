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ATR adaptive EMA - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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有很多方法可以把指标变得更具适应性，而不是使用固定周期数来计算。

其中一个较少人知道的方法是使用规范化的 ATR (平均真实范围) 来使得计算具有适应性。并且因为 EMA (指数移动平均)是进行适应性计算很好的候选者(它允许使用分数周期数来计算, 这里就是使用了ATR 进行适应性 EMA 计算的指标。

备注：作为比较 EMA 适应性计算做了哪些事，这里是 ATR 适应性 EMA (彩色线) 和常规 EMA (灰色线), 它们使用了相同的参数。很明显，适应性指标在波动较大的时候要”更快“，而使用这种方法可以使得任意指标都具有适应性： 当我们需要时能够快速反应，在市场慢下来时指标也变得”慢“下来。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21895

ATR 适应性双重平滑 EMA ATR 适应性双重平滑 EMA

ATR 适应性双重平滑 EMA

偏移尺度 MA 偏移尺度 MA

偏移尺度 MA

ATR 适应性 T3 ATR 适应性 T3

ATR 适应性 T3

规范化的 ATR 规范化的 ATR

规范化的 ATR