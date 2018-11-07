Качественно-количественная оценка (QQE, Quantitative Qualitative Estimation) полихроматического импульса.

Полихроматический импульс — довольно быстрый индикатор импульса, который подходит для своевременной оценки тенденций. Чтобы индикатор не был "слишком чувствительным", значения сглаживаются перед использованием в расчете QQE. Теперь индикатор генерирует приемлемое количество сигналов, а запаздывание от сглаживания минимальное (так как используется очень быстрый метод сглаживания DSEMA).



