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QQE of polychromatic momentum - индикатор для MetaTrader 5
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Качественно-количественная оценка (QQE, Quantitative Qualitative Estimation) полихроматического импульса.
Полихроматический импульс — довольно быстрый индикатор импульса, который подходит для своевременной оценки тенденций. Чтобы индикатор не был "слишком чувствительным", значения сглаживаются перед использованием в расчете QQE. Теперь индикатор генерирует приемлемое количество сигналов, а запаздывание от сглаживания минимальное (так как используется очень быстрый метод сглаживания DSEMA).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21882
Tim Morris MA
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