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Индикаторы

QQE of polychromatic momentum - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Качественно-количественная оценка (QQE, Quantitative Qualitative Estimation) полихроматического импульса.

Полихроматический импульс — довольно быстрый индикатор импульса, который подходит для своевременной оценки тенденций. Чтобы индикатор не был "слишком чувствительным", значения сглаживаются перед использованием в расчете QQE. Теперь индикатор генерирует приемлемое количество сигналов, а запаздывание от сглаживания минимальное (так как используется очень быстрый метод сглаживания DSEMA).


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21882

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