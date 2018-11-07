Оригинальный индикатор был разработан Игорем Дуркиным.

Он основан на ATR и риске в денежном выражении, что в принципе не очень типично для индикаторов. В этой версии есть некоторые добавления у оригиналу (например, использование знаменитого метода сглаживания JMA), также добавлено отображение значения, которое должно быть пробито для смены тренда.



