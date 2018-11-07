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Volty channel stops on JMA - индикатор для MetaTrader 5
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Оригинальный индикатор был разработан Игорем Дуркиным.
Он основан на ATR и риске в денежном выражении, что в принципе не очень типично для индикаторов. В этой версии есть некоторые добавления у оригиналу (например, использование знаменитого метода сглаживания JMA), также добавлено отображение значения, которое должно быть пробито для смены тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21880
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