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Trend direction and force - JMA smoothed - индикатор для MetaTrader 5
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Индекс направления и силы тренда — это полезный индикатор, но иногда он может показывать слишком много сигналов.
В этой версии добавлено сглаживание одним из самых известных методов: алгоритм сглаживания "Юрик" (у которого очень низкое запаздывание и очень сглаженные результаты). С таким сглаживанием индикатор становится полезнее, генерируя более надежные сигналы.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21871
Volty channel stops
Индикатор Volty channel stopsVolty channel stops on JMA
Индикатор Volty channel stops с JMA
Trend direction and force - smoothed
Сглаженный индикатор направления и силы трендаTrend direction and force
Индикатор направления и силы тренда