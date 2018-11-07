Индекс направления и силы тренда — это полезный индикатор, но иногда он может показывать слишком много сигналов.

В этой версии добавлено сглаживание одним из самых известных методов: алгоритм сглаживания "Юрик" (у которого очень низкое запаздывание и очень сглаженные результаты). С таким сглаживанием индикатор становится полезнее, генерируя более надежные сигналы.

