Индекс направления и силы тренда — это полезный индикатор, но иногда он может показывать слишком много сигналов.

В этой версии добавлено сглаживание, благодаря чему формируется меньше сигналов. В индикаторе доступны следующие методы сглаживания:

простая скользящая средняя

экспоненциальная скользящая средняя

сглаженная скользящая средняя

линейно взвешенная скользящая средняя