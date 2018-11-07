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Trend direction and force - smoothed - индикатор для MetaTrader 5
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Индекс направления и силы тренда — это полезный индикатор, но иногда он может показывать слишком много сигналов.
В этой версии добавлено сглаживание, благодаря чему формируется меньше сигналов. В индикаторе доступны следующие методы сглаживания:
- простая скользящая средняя
- экспоненциальная скользящая средняя
- сглаженная скользящая средняя
- линейно взвешенная скользящая средняя
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21870
Trend direction and force - JMA smoothed
Индикатор направления и силы тренда, сглаженный JMAVolty channel stops
Индикатор Volty channel stops
Trend direction and force
Индикатор направления и силы трендаElder Impulse System
Импульсная система Элдера.