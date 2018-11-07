CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Trend direction and force - smoothed - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1831
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индекс направления и силы тренда — это полезный индикатор, но иногда он может показывать слишком много сигналов.

В этой версии добавлено сглаживание, благодаря чему формируется меньше сигналов. В индикаторе доступны следующие методы сглаживания:

  • простая скользящая средняя
  • экспоненциальная скользящая средняя
  • сглаженная скользящая средняя
  • линейно взвешенная скользящая средняя


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21870

Trend direction and force - JMA smoothed Trend direction and force - JMA smoothed

Индикатор направления и силы тренда, сглаженный JMA

Volty channel stops Volty channel stops

Индикатор Volty channel stops

Trend direction and force Trend direction and force

Индикатор направления и силы тренда

Elder Impulse System Elder Impulse System

Импульсная система Элдера.