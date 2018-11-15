这个指标最初是由 Igor Durkin 开发的。

它是基于ATR和资金风险，这使它称为一个有趣的指标，因为在指标中使用资金风险比较少见。这个版本的指标与原有版本相比增加了一些功能 (例如可以选择平滑方法，可以是 SMA, EMA, SMMA 或者 LWMA), 显示的数值需要被突破才能表示趋势的改变，并且也制成了“纯” MetaTrader 5 的代码（没有把 mt4 代码转为 mt5代码，而是完全使用 mt5 的代码方法)。