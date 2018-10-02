代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

WPVH - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1475
等级:
(18)
已发布:
WPVH.mq5 (13.66 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

Wyckoff PriceVolume 直方图振荡器指标能够通过应用 Richard Wyckoff 的交易量差价分析 VSA 来分析行情。

此处的“点差”并不意味着竞卖价 - 竞买价，而是蜡烛的全尺寸：最高价 - 最低价。

指标有三个输入参数:

  • Fast period - 快速平滑周期
  • Slow period - 慢速平滑周期
  • Show histogram - 显示直方图

首先，计算烛条“轮廓”。 然后，基于所获得的轮廓，计算烛条的“交易量权重”，然后通过从当前轮廓中减去过去的烛条轮廓来计算直方图数值。
为了绘制平均值，计算不同周期的两条 SMA - 快速和慢速 - 基于烛条轮廓。

如果 Show histogram = Yes，则绘制额外的直方图，显示过去和当前轮廓之间的差值。

图例 1. Show histogram = No


图例 2. Show histogram = Yes


,

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21858

Volatility_Arbitrage Volatility_Arbitrage

波动性套利指标

Valid_Swing_HighLow Valid_Swing_HighLow

有效波段高低指标

RSI_Histogram_Vol_HTF RSI_Histogram_Vol_HTF

RSI_Histogram_Vol 指标，可在输入参数种更改时间帧。

行情捕捉 行情捕捉

基于“行情捕捉”策略的剥头皮智能交易系统。