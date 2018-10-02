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Wyckoff PriceVolume 直方图振荡器指标能够通过应用 Richard Wyckoff 的交易量差价分析 VSA 来分析行情。
此处的“点差”并不意味着竞卖价 - 竞买价，而是蜡烛的全尺寸：最高价 - 最低价。
指标有三个输入参数:
- Fast period - 快速平滑周期
- Slow period - 慢速平滑周期
- Show histogram - 显示直方图
首先，计算烛条“轮廓”。 然后，基于所获得的轮廓，计算烛条的“交易量权重”，然后通过从当前轮廓中减去过去的烛条轮廓来计算直方图数值。
为了绘制平均值，计算不同周期的两条 SMA - 快速和慢速 - 基于烛条轮廓。
如果 Show histogram = Yes，则绘制额外的直方图，显示过去和当前轮廓之间的差值。
图例 1. Show histogram = No
图例 2. Show histogram = Yes
,
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21858
Volatility_Arbitrage
波动性套利指标Valid_Swing_HighLow
有效波段高低指标
RSI_Histogram_Vol_HTF
RSI_Histogram_Vol 指标，可在输入参数种更改时间帧。行情捕捉
基于“行情捕捉”策略的剥头皮智能交易系统。