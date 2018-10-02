首先，计算烛条“轮廓”。 然后，基于所获得的轮廓，计算烛条的“交易量权重”，然后通过从当前轮廓中减去过去的烛条轮廓来计算直方图数值。

为了绘制平均值，计算不同周期的两条 SMA - 快速和慢速 - 基于烛条轮廓。

如果 Show histogram = Yes，则绘制额外的直方图，显示过去和当前轮廓之间的差值。