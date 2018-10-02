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LinearRegressionChannel_Cloud - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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真实作者: dimicr

线性回归通道，将其值保存在指标缓冲区中，并用颜色填充通道背景。 

图例 1. LinearRegressionChannel_Cloud 指标

图例 1. LinearRegressionChannel_Cloud 指标


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21847

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