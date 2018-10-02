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LinearRegressionChannel_Cloud - MetaTrader 5脚本
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真实作者: dimicr
线性回归通道，将其值保存在指标缓冲区中，并用颜色填充通道背景。
图例 1. LinearRegressionChannel_Cloud 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21847
StepMA_3D_v3
一款由三条不同周期的移动平均构成的趋势指标，在计算中使用了平均真实范围。蓝色 Renko 柱线
在图表子窗口中构建 Renko 柱线的指标。
Russian20-hp1
一款基于 iMA（移动平均线，MA）和 iMomentum（动量）的智能交易系统。Trendless_OS
Trendless OS DiNapoli 指标