商品通道指数 振荡器显示为颜色直方图，使用交易量。

计算公式:

CCI Histogram Vol = CCI * Volume

出于可以理解的原因，应该使用相同的公式来重新计算这种改进的振荡器中的超买和超卖等级。 这已经实现。 在最终版本中，这些级别不再是永久性的。 使用具有相应突破指示的两个等级。

input int HighLevel2=+ 100 ; input int HighLevel1=+ 80 ; input int LowLevel1=- 80 ; input int LowLevel2=- 100 ;

在指标输入参数中，这些等级在源 CCI 上进行了位移，然后乘以每个逐笔报价的交易量。

图例 1. CCI_Histogram_Vol 指标