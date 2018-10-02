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预测振荡器由 Tushar Chande 开发，是他的“时间帧预测”方法的延续。
指标有三个输入参数:
- Period - 计算周期
- Applied price - 计算价格类型
- Signal period - 信号 SMA 周期
时间这预测方法在指标内计算，不需要使用额外指标。
计算:
Forecast Oscillator = Applied price - Previous Time Series Forecast / Applied price * 100.0
解释:
正数指标值预测价格增长。 负数指标值预测价格下降。 Tushar Chande 还建议使用 3 天平滑线作为信号线。 当振荡器线相对于信号线加速或穿越它时，这表示价格走势停止（与信号线走势相反或交叉），或者指示在相同方向上的走势持续（反转或在信号线走势方向上交叉），或即将发生的趋势变化（需要由振荡器的零轴交叉来确认）。 数据解释取决于振荡器线的位置，即它是高于还是低于零轴。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21827
Exp_Trend_Intensity_Index
一款基于 Trend_Intensity_Index 振荡器信号的交易系统。Exp_Trading_Channel_Index
一款基于 Trading_Channel_Index 振荡器信号的交易系统。