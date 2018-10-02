时间这预测方法在指标内计算，不需要使用额外指标。



解释:

正数指标值预测价格增长。 负数指标值预测价格下降。 Tushar Chande 还建议使用 3 天平滑线作为信号线。 当振荡器线相对于信号线加速或穿越它时，这表示价格走势停止（与信号线走势相反或交叉），或者指示在相同方向上的走势持续（反转或在信号线走势方向上交叉），或即将发生的趋势变化（需要由振荡器的零轴交叉来确认）。 数据解释取决于振荡器线的位置，即它是高于还是低于零轴。

