请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Nextbar - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1555
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Scriptor
MQL5 代码作者: barabashkakvn
只有在柱线出现时，EA 才会运行（开仓并检查平仓的可能性）。 尾随功能在每个逐笔报价上运行（检查移动止损的可能性）。
开仓交易量等于 Lots。 Stop Loss, Take Profit 和 Trailing Stop 可通过将相应的参数设置为“0.0”来禁用。
交易系统信号
EA 取 #1 柱线收盘价与 Signal bar 的收盘价比较（Signal bar 的数值不能小于 2，否则被认为是错误， 并卸载 EA）。 这两根柱线收盘价之间的差值应该大于 Minimum distance。
另一个限制：当没有持仓时才会产生信号。
当 Use reverse signals = false 时的信号:
- 买入信号: 柱线 #1 的收盘价 - 柱线 #Signal bar 的收盘价 > Minimum distance;
- 卖出信号: 柱线 #Signal bar 的收盘价 - 柱线 #1 的收盘价 > Minimum distance。
如果 Use reverse signals = true, 则生成的信号被反转。
在新柱线出现时也会检查持仓生存期：如果它的寿命达到 Lifetime of the position 指定柱线，则该持仓将被平仓。
信号反转如何影响的一个示例 EURUSD, H1:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21774
DLMv
一款基于 FX Fish 2MA 指标的交易系统。i-AnyRange2Cld
两个任意时间间隔范围的指标。
i-AnyRangeCld
一款任意时间间隔范围的指标。i-AnyRangeCldTail
一款任意时间间隔范围的指标，在指定时段内生成间隔扩展，直到下一个会话。