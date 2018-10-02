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EA

Nextbar - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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思路来自: Scriptor

MQL5 代码作者: barabashkakvn

只有在柱线出现时，EA 才会运行（开仓并检查平仓的可能性）。 尾随功能在每个逐笔报价上运行（检查移动止损的可能性）。

开仓交易量等于 LotsStop Loss, Take ProfitTrailing Stop 可通过将相应的参数设置为“0.0”来禁用。


交易系统信号

EA 取 #1 柱线收盘价与 Signal bar 的收盘价比较（Signal bar 的数值不能小于 2，否则被认为是错误， 并卸载 EA）。 这两根柱线收盘价之间的差值应该大于 Minimum distance

另一个限制：当没有持仓时才会产生信号。

Use reverse signals = false 时的信号:

  • 买入信号: 柱线 #1 的收盘价 - 柱线 #Signal bar 的收盘价 > Minimum distance;
  • 卖出信号: 柱线 #Signal bar 的收盘价 - 柱线 #1 的收盘价 > Minimum distance

如果 Use reverse signals = true, 则生成的信号被反转。

在新柱线出现时也会检查持仓生存期：如果它的寿命达到 Lifetime of the position 指定柱线，则该持仓将被平仓。

信号反转如何影响的一个示例 EURUSD, H1:

Nextbar Use reverse signals true

Nextbar Use reverse signals false

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21774

DLMv DLMv

一款基于 FX Fish 2MA 指标的交易系统。

i-AnyRange2Cld i-AnyRange2Cld

两个任意时间间隔范围的指标。

i-AnyRangeCld i-AnyRangeCld

一款任意时间间隔范围的指标。

i-AnyRangeCldTail i-AnyRangeCldTail

一款任意时间间隔范围的指标，在指定时段内生成间隔扩展，直到下一个会话。