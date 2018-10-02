思路来自: Scriptor

MQL5 代码作者: barabashkakvn

只有在柱线出现时，EA 才会运行（开仓并检查平仓的可能性）。 尾随功能在每个逐笔报价上运行（检查移动止损的可能性）。

开仓交易量等于 Lots。 Stop Loss, Take Profit 和 Trailing Stop 可通过将相应的参数设置为“0.0”来禁用。





交易系统信号

EA 取 #1 柱线收盘价与 Signal bar 的收盘价比较（Signal bar 的数值不能小于 2，否则被认为是错误， 并卸载 EA）。 这两根柱线收盘价之间的差值应该大于 Minimum distance。

另一个限制：当没有持仓时才会产生信号。

当 Use reverse signals = false 时的信号:

买入信号: 柱线 #1 的收盘价 - 柱线 # Signal bar 的收盘价 > Minimum distance ;

的收盘价 > ; 卖出信号: 柱线 #Signal bar 的收盘价 - 柱线 #1 的收盘价 > Minimum distance。

如果 Use reverse signals = true, 则生成的信号被反转。

在新柱线出现时也会检查持仓生存期：如果它的寿命达到 Lifetime of the position 指定柱线，则该持仓将被平仓。

信号反转如何影响的一个示例 EURUSD, H1: