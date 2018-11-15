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线性加权移动平均在计算中对每个元素赋予不同的权重来计算平均，但是使用的是简单的线性权重。例如，在 LWMA(10) 中，第一个价格 (当前) 权重是 10, 前一个是 9, 再前一个是 8, 以此类推...
这个指标是一种变化，不同点是权重改为抛物线曲线型，这是通过在指标中使用了 Power 参数来做到的。
这个指标有两种特殊情况：当 Power 参数为0时，它就是简单移动平均 (SMA), 当此参数为1时，它就是线性权重的移动平均 (LWMA)，而在这两者之间我们可以根据需要随便叫什么。
Power 参数越大，当前价格的权重就越大 (移动平均就更快),Power 参数越小，移动平均就越慢。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21757
抛物线型加权速度
这个版本的 Jurik 速度指标扩展了原有版本，在速度计算中可以修改“来计算平均BB Stops JMA
使用 JMA (Jurik 移动平均) 计算的布林带止损指标。
XIT 三条移动平均交叉
三条移动平均的交叉，在开启订单之前还有MACD信号的确认。更新于 2018年8月30日：MQL5 的最优 F(根据 Ralph Vince)
这个开发库使用了几何平均来计算最优 F,根据 Ralph Vince 的论述, "在交易中,我们可能对盈利的次数和亏损的次数做出不同的计数,所以, Kelly 公式无法给我们最优 f." 所以, 使用他的公式, 我创建了这个开发库, 用于几何平均版本的最优 f。