线性加权移动平均在计算中对每个元素赋予不同的权重来计算平均，但是使用的是简单的线性权重。例如，在 LWMA(10) 中，第一个价格 (当前) 权重是 10, 前一个是 9, 再前一个是 8, 以此类推...

这个指标是一种变化，不同点是权重改为抛物线曲线型，这是通过在指标中使用了 Power 参数来做到的。

这个指标有两种特殊情况：当 Power 参数为0时，它就是简单移动平均 (SMA), 当此参数为1时，它就是线性权重的移动平均 (LWMA)，而在这两者之间我们可以根据需要随便叫什么。

Power 参数越大，当前价格的权重就越大 (移动平均就更快),Power 参数越小，移动平均就越慢。