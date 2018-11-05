TRIX 是一个动量振荡器，显示三重指数平滑移动平均线的百分比变化率。 它是由“股票和商品技术分析”杂志的编辑 Jack Hutson 于 1980 年代早期开发的。 凭借其三重平滑，TRIX 设计用于过滤那些不明显的价格走势。

在他的文章中，他使用了价格的对数（在许多版本中，遗漏了）。 正如 Jack Hutson 所阐述的那样，这个版本确实是计算 TRIX。