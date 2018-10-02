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TriggerLines - MetaTrader 5脚本

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TriggerLines 趋势指标根据趋势方向绘制两条彩色的移动平均线：

  • 向上 - 绿色;
  • 向下 - 红色

指标有三个输入参数:

  • Period - 计算周期 (指示线 1);
  • Smoothing - 平滑周期 (指示线 2);
  • Applied price - 两条指示线的计算价格类型。

计算:

WT = 6.0 * sum / K
Signal = EMA(WT, Smoothing)

其中:

sum =  Period  范围内 (LV * Applied price) 的累计
LV = (Period+1)/3
K = Period * (Period+1)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21698

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Twiggs 资金流是一款由 Colin Twiggs 开发的指标，它使用 Welles Wilder 的移动平均线。

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一款信号指标 YABSI。 它在价格图表上显示买入和卖出标签。

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