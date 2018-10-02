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TriggerLines 趋势指标根据趋势方向绘制两条彩色的移动平均线：
- 向上 - 绿色;
- 向下 - 红色。
指标有三个输入参数:
- Period - 计算周期 (指示线 1);
- Smoothing - 平滑周期 (指示线 2);
- Applied price - 两条指示线的计算价格类型。
计算:
WT = 6.0 * sum / K Signal = EMA(WT, Smoothing)
其中:
sum = Period 范围内 (LV * Applied price) 的累计 LV = (Period+1)/3 K = Period * (Period+1)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21698
Twiggs_Money_Flow
Twiggs 资金流是一款由 Colin Twiggs 开发的指标，它使用 Welles Wilder 的移动平均线。YABSI
一款信号指标 YABSI。 它在价格图表上显示买入和卖出标签。
Damiani_Volatmeter
Damiani Volatmeter - 趋势/横盘判断算法。Darvas_Box
一款通道过滤指标 Darvas 箱。