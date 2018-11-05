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早期版本的趋势触发因子由 M.H. Pee 在 2004 年 12 月的“股票和商品技术分析”杂志上进行了阐述。 那个实际上是错误的 MetaTrader 4 代码。
但由于结果不错，这里也适用于 MetaTrader 5（使用早期 MetaTrader 4 中它曾用过的名称）。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21695
趋势触发因子 JMA
趋势触发因子指标，采用 JMA（Jurik 移动均线）平滑来减少假信号和一些额外功能，以便趋势触发状态更容易。趋势触发因子 JMA - 多时间帧
趋势触发因子 JMA 指标的多时间帧版本。
趋势触发因子
趋势触发因子指标，采用 T3 平滑（为减少假信号）和一些额外功能，以便趋势触发状态更容易。KAMA Keltner 通道
Keltner 通道的计算是 Perry Kaufman 的移动平均线（KAMA）+- ATR 距离作为边带。