早期版本的趋势触发因子由 M.H. Pee 在 2004 年 12 月的“股票和商品技术分析”杂志上进行了阐述。 那个实际上是错误的 MetaTrader 4 代码。

但由于结果不错，这里也适用于 MetaTrader 5（使用早期 MetaTrader 4 中它曾用过的名称）。