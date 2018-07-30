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Trend Scalp - indicator for MetaTrader 5
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In the early days there was one version of Trend Trigger Factor by M.H. Pee described in the Technical Analysis of Stocks and Commodities magazine in December, 2004. That was actually wrongly coded for MetaTrader 4.
But since the results are not bad, here it is for MetaTrader 5 too (using the name it used in those early MetaTrader 4 days).
Trend Trigger Factor indicator with JMA (Jurik Moving Average) smoothing to lessen false signals and some extras in order to make the trend triggering state easier.Trend Trigger Factor
Trend Trigger Factor indicator with T3 smoothing (to lessen false signals) and some extras in order to make the trend triggering state easier.
Multi timeframe version of the Trend Trigger Factor indicator.Trend Trigger Factor JMA - Multi TimeFrame
Multi timeframe version of the Trend Trigger Factor JMA indicator.