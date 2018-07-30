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Indicators

Trend Scalp - indicator for MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 codes 95 topics 35864 comments
| English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Views:
21268
Rating:
(37)
Published:
Trend scalp.mq5 (12.31 KB) view
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In the early days there was one version of Trend Trigger Factor by M.H. Pee described in the Technical Analysis of Stocks and Commodities magazine in December, 2004. That was actually wrongly coded for MetaTrader 4.

But since the results are not bad, here it is for MetaTrader 5 too (using the name it used in those early MetaTrader 4 days).

Trend Trigger Factor JMA Trend Trigger Factor JMA

Trend Trigger Factor indicator with JMA (Jurik Moving Average) smoothing to lessen false signals and some extras in order to make the trend triggering state easier.

Trend Trigger Factor Trend Trigger Factor

Trend Trigger Factor indicator with T3 smoothing (to lessen false signals) and some extras in order to make the trend triggering state easier.

Trend Trigger Factor - Multi TimeFrame Trend Trigger Factor - Multi TimeFrame

Multi timeframe version of the Trend Trigger Factor indicator.

Trend Trigger Factor JMA - Multi TimeFrame Trend Trigger Factor JMA - Multi TimeFrame

Multi timeframe version of the Trend Trigger Factor JMA indicator.