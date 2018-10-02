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信号和信息指标 Williams Thrust， 基于两个不同周期和均值的威廉姆斯百分比范围指标。
有五个输入参数:
- First WPR period - 第一条 WPR 计算周期;
- First MA period - 第一条 WPR 均化周期;
- Second WPR period - 第二条 WPR 计算周期;
- Second MA period - 第二条 WPR 均化周期;
- MA method - 均化计算方法。
计算:
如果 FirstWPR > FirstMA 且 SecondWPR > SecondMA - 买入信号。
如果 FirstWPR < FirstMA 且 SecondWPR < SecondMA - 卖出信号。
否则 - 中性值。
其中:
FirstWPR = WPR(First WPR period) SecondWPR = WPR(Second WPR period) FirstMA = MA(FirstWPR, First MA period, MA method) SecondMA = MA(SecondWPR, Second MA period, MA method)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21683