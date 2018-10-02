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Williams_Thrust - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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(8)
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信号和信息指标 Williams Thrust， 基于两个不同周期和均值的威廉姆斯百分比范围指标。

有五个输入参数:

  • First WPR period - 第一条 WPR 计算周期;
  • First MA period - 第一条 WPR 均化周期;
  • Second WPR period - 第二条 WPR 计算周期;
  • Second MA period - 第二条 WPR 均化周期;
  • MA method - 均化计算方法。

计算:

  • 如果 FirstWPR > FirstMASecondWPR > SecondMA - 买入信号

  • 如果 FirstWPR < FirstMASecondWPR < SecondMA - 卖出信号

  • 否则 - 中性值

其中:

FirstWPR = WPR(First WPR period)
SecondWPR = WPR(Second WPR period)
FirstMA = MA(FirstWPR, First MA period, MA method)
SecondMA = MA(SecondWPR, Second MA period, MA method)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21683

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