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Trading_Channel_Index - MetaTrader 5脚本
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交易通道索引 振荡器显示为颜色直方图。
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 类库的详细说明卡参阅文献 无需额外缓冲区过渡计算平均价格序列。
图例 1. Trading_Channel_Index 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21675
Slope_Direction_Line
斜率方向线指标显示为彩色移动平均线，表示平均市场移动方向。Exp_Open_Oscillator_Cloud_MMRec
交易系统基于 Open_Oscillator_Cloud 指标发出的信号，能够根据此交易系统之前交易的结果改变未来的交易量。
外汇 Fraus M1
一款基于 iWPR（威廉姆斯百分比范围，％R）指标的智能交易系统，可控制操作时间。STPMT
STPMT（中期加权随机指标）指标。