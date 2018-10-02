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Trading_Channel_Index - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
Trading_Channel_Index.mq5 (19.2 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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交易通道索引 振荡器显示为颜色直方图。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 类库的详细说明卡参阅文献 无需额外缓冲区过渡计算平均价格序列

图例 1. Trading_Channel_Index 指标

图例 1. Trading_Channel_Index 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21675

Slope_Direction_Line Slope_Direction_Line

斜率方向线指标显示为彩色移动平均线，表示平均市场移动方向。

Exp_Open_Oscillator_Cloud_MMRec Exp_Open_Oscillator_Cloud_MMRec

交易系统基于 Open_Oscillator_Cloud 指标发出的信号，能够根据此交易系统之前交易的结果改变未来的交易量。

外汇 Fraus M1 外汇 Fraus M1

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