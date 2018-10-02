交易通道索引 振荡器显示为颜色直方图。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 类库的详细说明卡参阅文献 无需额外缓冲区过渡计算平均价格序列。

图例 1. Trading_Channel_Index 指标