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PCR（百分比回踩）指标显示价格在指定范围内偏离最高价格的最大距离。
指标有三个输入参数:
- Period - 范围;
- Overbought - 超卖级别;
- Oversold - 超卖级别。
计算:
PCR = 100.0 * (1.0 - (Max+Close) / (Max-Min))
其中:
- Min, Max - Period 间隔内的最高价和最低价
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21651
MultiWajdyss_Ichimoku_x10
MultiWajdyss_Ichimoku_x10 使用来自十个不同时间帧的 Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标，分别以不同颜色显示有关当前趋势的信息。MAE
MAE（移动平均轨道线百分比）指标显示价格所处轨道线通道的百分比。
Wajdyss_Ichimoku_x10
Wajdyss_Ichimoku_x10 指标显示输入参数中定义的十个不同时间帧的 Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标烛台的颜色。OHLC 检查
检查交易系统: 收盘价 > 开盘价 → 买入信号, 收盘价 < 开盘价 → 卖出信号。