MultiWajdyss_Ichimoku_x10 使用来自十个不同时间帧的 Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标，分别以不同颜色显示有关当前趋势的信息。

MAE（移动平均轨道线百分比）指标显示价格所处轨道线通道的百分比。