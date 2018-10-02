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PCR - MetaTrader 5脚本

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PCR（百分比回踩）指标显示价格在指定范围内偏离最高价格的最大距离。

指标有三个输入参数:

  • Period - 范围;
  • Overbought - 超卖级别;
  • Oversold - 超卖级别。

计算:

PCR = 100.0 * (1.0 - (Max+Close) / (Max-Min))

其中:

  • Min, Max - Period 间隔内的最高价和最低价

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21651

MultiWajdyss_Ichimoku_x10 MultiWajdyss_Ichimoku_x10

MultiWajdyss_Ichimoku_x10 使用来自十个不同时间帧的 Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标，分别以不同颜色显示有关当前趋势的信息。

MAE MAE

MAE（移动平均轨道线百分比）指标显示价格所处轨道线通道的百分比。

Wajdyss_Ichimoku_x10 Wajdyss_Ichimoku_x10

Wajdyss_Ichimoku_x10 指标显示输入参数中定义的十个不同时间帧的 Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标烛台的颜色。

OHLC 检查 OHLC 检查

检查交易系统: 收盘价 > 开盘价 → 买入信号, 收盘价 < 开盘价 → 卖出信号。