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Anchored_Momentum - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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等级:
(12)
已发布:
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Rudy Stefenel 的锚定动量指标于 1998 年首次在 《股票和商品技术分析》杂志中提出。

有七个可配置参数:

  • First MA period - 第一条均线周期;
  • First MA method - 第一条均线方法;
  • Second MA period - 第二条均线周期;
  • Second MA method - 第二条均线方法;
  • Applied price - 移动均线计算价格类型;
  • Upper limit of the buffered zone - 缓冲区的上限;
  • Lower limit of the buffered zone 缓冲区的下限。

计算:

AMOM = 100.0 * MA1/MA2 - 1.0

其中:

MA1 = MA(Applied price, First MA period, First MA method)
MA2 = MA(Applied price, Second MA period, Second MA method)
解释: 进入零轴或缓冲区线交叉。 缓冲区用于砍除小幅波动。 还可以跟踪指标和价格图表的背离。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21642

Advanced_Fractal_On_MA Advanced_Fractal_On_MA

基于均线信号线的高级分形指标搜索移动平均线上的分形。 该指标使用两条移动平均线来搜索上下分形。

Dematus Dematus

增加开仓量。 依 iDeMarker (DeMarker，DeM) 指标的入场信号。 正规尾随和按净值尾随。

Urdala_Trol Urdala_Trol

EA 在两个方向上执行初始开仓。 然后它试图将剩下的一侧拉回盈利。

Ozymandias_System_HTF Ozymandias_System_HTF

Ozymandias_System 指标，输入参数中有时间帧选项