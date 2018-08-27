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Rudy Stefenel 的锚定动量指标于 1998 年首次在 《股票和商品技术分析》杂志中提出。
有七个可配置参数:
- First MA period - 第一条均线周期;
- First MA method - 第一条均线方法;
- Second MA period - 第二条均线周期;
- Second MA method - 第二条均线方法;
- Applied price - 移动均线计算价格类型;
- Upper limit of the buffered zone - 缓冲区的上限;
- Lower limit of the buffered zone 缓冲区的下限。
计算:
AMOM = 100.0 * MA1/MA2 - 1.0
其中:
MA1 = MA(Applied price, First MA period, First MA method) MA2 = MA(Applied price, Second MA period, Second MA method)
解释: 进入零轴或缓冲区线交叉。 缓冲区用于砍除小幅波动。 还可以跟踪指标和价格图表的背离。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21642
Advanced_Fractal_On_MA
基于均线信号线的高级分形指标搜索移动平均线上的分形。 该指标使用两条移动平均线来搜索上下分形。Dematus
增加开仓量。 依 iDeMarker (DeMarker，DeM) 指标的入场信号。 正规尾随和按净值尾随。
Urdala_Trol
EA 在两个方向上执行初始开仓。 然后它试图将剩下的一侧拉回盈利。Ozymandias_System_HTF
Ozymandias_System 指标，输入参数中有时间帧选项