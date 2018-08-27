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Sidus - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Mikhail
MQL5 代码作者: barabashkakvn
EA 应用两个指标: iAlligator (鳄鱼) 和 iRSI (相对强弱指数，RSI)。 鳄鱼充当主要指标，而 RSI 则用作趋势过滤器。
RSI 作为过滤器
- RSI #2 < 50.0 && RSI #1 > 50.0 - 过滤器允许检查开多头的能力;
- RSI #2 > 50.0 && RSI #1 < 50.0 - 过滤器允许检查开空头的能力
鳄鱼设置
鳄鱼信号参考 Delta between Alligator lines (#1 - #2) 参数 - 指标线在柱线 #1 和 #2 之间的差值
- Jaw #1 - Jaw #2 > Delta && Teeth #1 - Teeth #2 > Delta && Lips#1 - Lips #2 > Delta - 买入信号;
- Jaw #1 - Jaw #2 < Delta && Teeth #1 - Teeth #2 < Delta && Lips#1 - Lips #2 < Delta - 卖出信号。
交易参数
EA 仅在出现新柱时工作 (检查信号)，而尾随则在每次逐笔报价上工作。 开仓量始终固定，并设置为 Lots。 止损总是动态计算。 对于买入应参考 Offset, 它是 Low#1 - Offset, 而对于卖出, 它是 High#1 + Offset。 止盈固定，并在 Take Profit 中设置。 如果您需要禁用止盈，请设置为 "0.0"。
持仓尾随由两个参数设置: Trailing Stop 和 Trailing Step。要禁用尾随，请将 Trailing Stop 设置为 "0.0"。 Delta between Alligator lines (#1 - #2) 已经在上面描述过了。
Closing Opposite Positions - 若为 "true"，则与信号相反的持仓平仓。
优化顺序
第一步 - 选择尾随和鳄鱼参数。 遗传优化 (因为我们迭代尾随，而尾随在每次逐笔报价上工作)。 我已选择 USDJPY M15。
第二步 - 检查所有品种的最佳测试。
在步骤 1 完成优化后，转到优化选项卡，然后单击结果列以防万一 (需要对结果进行排序，以便最佳结果位于表的顶部)。 右键单击最佳结果并选择 "运行单个测试" - 启动单个测试。 最佳 EA 参数在 Parameters 选项卡中设置。
转到 "设置" 选项卡，然后从 "优化" 列表中选择 "按所有品种"。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21629
交易系统基于 XWAMI 指标发出的信号，能够根据此交易系统之前交易的结果改变未来的交易量。XWAMI_HTF
XWAMI 指标，输入参数中有时间帧选项
增加开仓量。 依 iDeMarker (DeMarker，DeM) 指标的入场信号。 正规尾随和按净值尾随。Advanced_Fractal_On_MA
基于均线信号线的高级分形指标搜索移动平均线上的分形。 该指标使用两条移动平均线来搜索上下分形。