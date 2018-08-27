思路提供者: Mikhail

MQL5 代码作者: barabashkakvn

EA 应用两个指标: iAlligator (鳄鱼) 和 iRSI (相对强弱指数，RSI)。 鳄鱼充当主要指标，而 RSI 则用作趋势过滤器。





RSI 作为过滤器

RSI #2 < 50.0 && RSI #1 > 50.0 - 过滤器允许检查开多头的能力;

RSI #2 > 50.0 && RSI #1 < 50.0 - 过滤器允许检查开空头的能力





鳄鱼设置

鳄鱼信号参考 Delta between Alligator lines (#1 - #2) 参数 - 指标线在柱线 #1 和 #2 之间的差值

Jaw #1 - Jaw #2 > Delta && Teeth #1 - Teeth #2 > Delta && Lips#1 - Lips #2 > Delta - 买入信号;

&& Teeth #1 - Teeth #2 && Lips#1 - Lips #2 - 买入信号; Jaw #1 - Jaw #2 < Delta && Teeth #1 - Teeth #2 < Delta && Lips#1 - Lips #2 < Delta - 卖出信号。





交易参数

EA 仅在出现新柱时工作 (检查信号)，而尾随则在每次逐笔报价上工作。 开仓量始终固定，并设置为 Lots。 止损总是动态计算。 对于买入应参考 Offset, 它是 Low#1 - Offset, 而对于卖出, 它是 High#1 + Offset。 止盈固定，并在 Take Profit 中设置。 如果您需要禁用止盈，请设置为 "0.0"。

持仓尾随由两个参数设置: Trailing Stop 和 Trailing Step。要禁用尾随，请将 Trailing Stop 设置为 "0.0"。 Delta between Alligator lines (#1 - #2) 已经在上面描述过了。

Closing Opposite Positions - 若为 "true"，则与信号相反的持仓平仓。





优化顺序

第一步 - 选择尾随和鳄鱼参数。 遗传优化 (因为我们迭代尾随，而尾随在每次逐笔报价上工作)。 我已选择 USDJPY M15。

第二步 - 检查所有品种的最佳测试。

在步骤 1 完成优化后，转到优化选项卡，然后单击结果列以防万一 (需要对结果进行排序，以便最佳结果位于表的顶部)。 右键单击最佳结果并选择 "运行单个测试" - 启动单个测试。 最佳 EA 参数在 Parameters 选项卡中设置。

转到 "设置" 选项卡，然后从 "优化" 列表中选择 "按所有品种"。